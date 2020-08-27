ЛОНДОН, 27 авг — ПРАЙМ. Британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce в первом полугодии получила убыток в размере 5,4 миллиарда фунтов стерлингов до вычета налогов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также в результате реструктуризации холдинга, говорится в сообщении компании.

Базовая выручка Rolls-Royce за отчетный период сократилась на 24% до 5,6 миллиарда фунтов стерлингов из-за спада спроса авиапроизводителей на авиационные двигатели на фоне пандемии.

"Мы закончили 2019 год с хорошей производственной и финансовой динамикой. Однако пандемия COVID-19 значительно повлияла на наши показатели в 2020 году, оказав беспрецедентное влияние на сектор гражданской авиации", — отметил глава Rolls-Royce Уоррен Ист.

В качестве экстренной меры компания в конце первого полугодия получила ликвидность в размере 6,1 миллиарда фунтов стерлингов, а также был согласован кредит на 2 миллиарда фунтов стерлингов во втором полугодии. Также Rolls-Royce намерена продать свои зарубежные активы на 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Из-за сложной финансовой и экономической ситуации компания планирует закрыть два завода в Великобритании и сократить около 3 тысяч рабочих мест. В мае компания заявляла о планах по сокращению 17% персонала из-за влияния пандемии коронавируса. В настоящее время штат сотрудников холдинга составляет около 50 тысяч человек.

По мнению Иста, спрос на продукцию Rolls-Royce до уровня 2019 года будет восстанавливаться в течение как минимум пяти лет.

Rolls-Royce в 2018 году начал масштабную реорганизацию бизнеса с целью сократить расходы и увеличить финансовую устойчивость компании. Было объявлено о реструктуризации морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также о сокращении 4,6 тысячи рабочих мест. К концу 2020 года компаниям намеревалась обеспечить свободный денежный поток в объеме 1-1,2 миллиарда фунтов стерлингов и сократить расходы на 400 миллионов фунтов стерлингов в год.