МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Эксперты Autonews.ru составили рейтинг автомобилей с большим пробегом, которые смело можно покупать россиянам.

В составлении рейтинга эксперты использовали профильные рейтинги от TUV, ADAC, Consumer Reports и J. D. Power.

Первая строчка — кроссовер Subaru Forester: статистика говорит, что 15% собственников такой модели в США не планируют менять ее на другую машину даже после 10 лет эксплуатации. Эта машина отличается "неубиваемыми" парами атмосферных двигателей и простых 4-диапазонных "автоматов": даже при агрессивном стиле вождения их хватает более чем на 500 тысяч километров.

Второе место — у немецкой машины Ford Fusion "родной" сборки. Этот автомобиль славится повышенной надёжностью даже в том случае, если речь идёт об экземплярах старше 20 лет. Правда, речь идет только о машинах на "механике", которая считается неубиваемой.

Третье место у японского семейства Toyota Corolla: считается самым массовым в мире. Эксперты называют эталоном надёжности автомобили девятой генерации с индексом 120.

В топ-5 также вошли спорткара Audi TT и Audi A6. Первая модель первого поколения с 1,8-литровым турбо-агрегатом была гораздо проще и надёжнее современных аналогов, отмечают специалисты. A6 второй генерации с двигателем V6 15 лет назад возглавил рейтинг надёжности ADAC.

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