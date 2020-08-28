МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. За январь-июль текущего 2020 года в России было продано 706,3 тысячи отечественных машин с пробегом, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".
На первом месте — хетчбэк Lada 2114. Этот автомобиль за первые семь месяцев года на вторичном рынке купили 64,7 тысячи россиян.
Второе место у Lada 2107. Эта машина была куплена 53,4 тысячираз.
Замыкает топ-3 также машина крупнейшего в России автомобильного производства "Автоваз" — седан Lada Priora. Эту машину купили 49,9 тысячи автолюбителей.
Впрочем, среди топ-10 самых продаваемых российских машин с пробегом все модели относятся к концерну "Автоваз". Это:
- Lada 4×4,
- Lada 2110,
- Lada Granta,
- Lada 2112,
- Lada 2115,
- хэтчбек Lada Priora,
- Lada 2109.
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