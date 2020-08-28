МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. За январь-июль текущего 2020 года в России было продано 706,3 тысячи отечественных машин с пробегом, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

На первом месте — хетчбэк Lada 2114. Этот автомобиль за первые семь месяцев года на вторичном рынке купили 64,7 тысячи россиян.

Второе место у Lada 2107. Эта машина была куплена 53,4 тысячираз.

Замыкает топ-3 также машина крупнейшего в России автомобильного производства "Автоваз" — седан Lada Priora. Эту машину купили 49,9 тысячи автолюбителей.

Впрочем, среди топ-10 самых продаваемых российских машин с пробегом все модели относятся к концерну "Автоваз". Это:

Lada 4×4,



Lada 2110,



Lada Granta,



Lada 2112,



Lada 2115,



хэтчбек Lada Priora,

Lada 2109.

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