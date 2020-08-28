МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. После обрушения рынка автомобилей по всему миру весной текущего 2020 года из-за пандемии продажи японского гиганта Toyota почти восстановилось.

Меры, принимаемые властями разных стран в связи с коронавирусом, больно ударили по автопроизводителям.

Сейчас многие бренды начинают фиксировать постепенное восстановления рынка машин.

Заводы и автодилеры работают в штатном режиме, постепенно восстанавливается и спрос на машины.

Быстрее прогноза восстанавливается спрос на машины Toyota. продажи бренда за июль по всему миру по отношению к июлю прошлого 2019 года показывают отрицательную динамику (минус 12%), но по сравнению с предыдущим месяцем — июнем — спрос восстанавливается.

Главным драйвером спроса на продукции Toyota является Китайский рынок. Здесь в июле рост спроса на автомобили Toyota составил 19,1% по отношению к июню.

На территории США и Японии продажи машин бренда снизились на 19% и 17% соответственно. В Европе рост спроса составил 14,5%.

Разнонаправленный рост спроса на машины Toyota о всему миру наблюдался и в июне.

Зарубежные эксперты прогнозируют, что с июля по сентябрь глобальные продажи Toyota сократятся на 15%, в период с октября по декабрь спад будет ниже — всего 5%. на уровень прошлого 2019 года мировые продажи Toyota могут вернуться уже в конце этого — начале следующего 2021 года.