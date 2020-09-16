МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Практически сразу за новыми автомобилями в России стали дорожать и машины с пробегом, пишет газета "Известия".

В последние месяцы многие автомобильные бренды, представленные в России, подняли цены на новые авто. Вслед за ними подержанные машины тоже подскочили в цене.

Из-за этого те покупатели, которые смотрели автомобили одного класса, пытаясь уложиться в бюджет, будут вынуждены рассматривать машины попроще.

Если в сегменте новых машин, где в августе продажи сократились на 0,5% из-за дефицита, то на вторичном рынке эксперты фиксируют уверенный рост: в последний месяц лета продано 554,6 тысячи машин с пробегом. Рост к прошлому году составил 10,5%.

Сеть автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto отмечает, что самыми востребованными на вторичном авторынке стали модели Lada. На их долю приходится 23% от общих продаж.

На втором месте — Toyota — 14%.

На третьем — Nissan — 15%.

Южнокорейские бренды Hyundai и Kia показали максимальный рост продаж — 20% и 25% соответственно.

При этом отмечается, что россияне меняют свои машины на боле доступные модели. Например, на более "молодую" машину с пробегом того же класса.

Эксперты рынка не советуют гражданам откладывать запланированную покупку машины: цены вырастут не только на новые авто, но и на машины с пробегом.

В частности, авто в возрасте от 3 до 5 лет за первое полугодие 2020 года стали дороже: цены на них начинаются с 1,1 миллиона рублей и 973 тысяч рублей соответственно.

В то же время директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков считает, что на рынке подержанных машин раскуплены все хорошие варианты: остался "хлам".