СЕУЛ, 17 сен — ПРАЙМ. Второй по величине автопроизводитель Южной Кореи корпорация Kia Motors приостановила на неопределенный срок работу двух своих отечественных заводов из-за распространения там коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, Kia Motors с вечера среды приостановила работу двух заводов в городе Кванмен в провинции Кенгидо и отправила домой все шесть тысяч их сотрудников. "По состоянию на 9 утра было подтверждено, что восемь рабочих сборочной линии были заражены вирусом", — заявил агентству представитель компании.

Решение о том, когда возобновить работу заводов, будет принято в соответствии с указаниями органов здравоохранения. Всего у Kia Motors восемь заводов в Южной Корее — два в Кванмене, три в Хвасоне и три в Кванджу.