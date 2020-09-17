МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) с января по август включительно сократились на 32% в годовом выражении, до 6,124 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

"Среди крупнейших рынков ЕС в этом году наибольший спад наблюдался в Испании (-40,6%), за ней следуют Италия (-38,9%), Франция (-32,0%) и Германия (-28,8%)", — сообщает ACEA.

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за январь-август сократились в годовом выражении на 38,3%, Volkswagen Group — на 29,8%, группы Renault — на 34,5%.

Кроме того, организация указывает, что в июле автомобильный рынок ЕС просел на 5,7% по сравнению с объемом продаж годом ранее. При этом в июле семь из 27 стран-участниц Евросоюза продемонстрировали рост, в том числе Франция (+3,9%) и Испания (+1,1%). За пределами ЕС первые признаки восстановления продемонстрировали рынки Великобритании (+11,3%), Исландии (+44,5%) и Норвегии (+6,5%).

В том, что касается августа, ACEA отмечает усилившееся снижение по сравнению с июлем — на 18,9% в годовом выражении. "За исключением Кипра, где был рост на 14,1%, все страны региона зафиксировали спад по сравнению с августом 2019 года", — пишет организация. Если посмотреть на четыре основных рынка ЕС, то наилучшая динамика в минувшем месяце отмечалась в Италии, где снижение продаж новых легковых автомобилей составило всего 0,4%, в то время как наиболее сильное падение наблюдалось в Германии (-20%) и Франции (-19,8%).

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом, хотя ранее ожидалось снижение всего на 2%.