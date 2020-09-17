МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" опубликовал цены на новую версию машин Lada Granta Cross Quest.

Модель Granta пополнила новая модификация с яркими решениями в дизейне машины и расширенный набор опций.

Quest не стал самой дорогостоящей версией Granta Cross:

машина в кузове универсал с мотором на 1,6 литра мощностью 87 лошадиных силы и механической коробкой передач можно купить за 637,9 тысячи рублей.



с двигателем на 106 лошадиных сил — за 652,9 тысячи рублей.

Машина исполнена с контрастной черной крышей. Рейлинги выполнены в цвет, установлены колесные диски на 15 дюймов с алмазной огранкой спиц.

Что касается салона, то ля обивки кресел были использованы специальные грязеотталкивающие материалы: ткань и эко-кожа.

Дорожный просвет (клиренс) — 198 миллиметров.

Разработчики предусмотрели для машины пластиковую защиту, которая "опоясывает" кузов.

Что касается дополнительного оборудования, то пресс-служба производителя сообщила о том, что включенное в комплектацию Quest дополнение обойдется покупателю на 25% дешевле, чем если покупать эти опции по отдельности.

Стартовая цена модели — 590,9 тысячи рублей. За топовую комплектацию Luxe придется выложить 682,9 тысячи рублей.