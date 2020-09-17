МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" опубликовал цены на новую версию машин Lada Granta Cross Quest.
Модель Granta пополнила новая модификация с яркими решениями в дизейне машины и расширенный набор опций.
Quest не стал самой дорогостоящей версией Granta Cross:
- машина в кузове универсал с мотором на 1,6 литра мощностью 87 лошадиных силы и механической коробкой передач можно купить за 637,9 тысячи рублей.
- с двигателем на 106 лошадиных сил — за 652,9 тысячи рублей.
Машина исполнена с контрастной черной крышей. Рейлинги выполнены в цвет, установлены колесные диски на 15 дюймов с алмазной огранкой спиц.
Что касается салона, то ля обивки кресел были использованы специальные грязеотталкивающие материалы: ткань и эко-кожа.
Дорожный просвет (клиренс) — 198 миллиметров.
Разработчики предусмотрели для машины пластиковую защиту, которая "опоясывает" кузов.
Что касается дополнительного оборудования, то пресс-служба производителя сообщила о том, что включенное в комплектацию Quest дополнение обойдется покупателю на 25% дешевле, чем если покупать эти опции по отдельности.
Стартовая цена модели — 590,9 тысячи рублей. За топовую комплектацию Luxe придется выложить 682,9 тысячи рублей.
https://1prime.ru/auto/20200917/832037301.html