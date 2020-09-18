МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рост тарифа ОСАГО из-за удорожания запчастей возможен для проблемных водителей, при этом аккуратные автолюбители, скорее всего, не заметят его — благодаря недавней реформе "автогражданки", сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В конце августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие страховщикам вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. А 5 сентября вступило в силу указание ЦБ, которое расширило тарифный коридор ОСАГО на 10% вверх и вниз — теперь он находится в рамках 2471-5436 рублей. Все это дает пространство страховщикам, чтобы определять тариф для водителя более индивидуально.

Как отмечает Уфимцев, из-за роста цен в справочниках средней стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО, которые вступят в силу с 20 сентября, страховые компании станут выплачивать больше, а тариф по рынку начнет расти, говорит он.

"Но так как это совпало с индивидуализацией тарифа, я думаю, что большинство людей этого как раз не почувствуют. Потому что в тех предварительных данных, которые мы видим со стороны страховщиков, в их расчетах по отдельным категориям граждан, я думаю, они будут применять понижающие коэффициенты, если человек малорисковый", — пояснил исполнительный директор РСА.

При этом на проблемных водителях рост цен в справочниках может все-таки отразиться, сказал он. "Если и будет рост, то только, скорее всего, для проблемных клиентов и тех клиентов, которые попадают в проблемную зону для страховщиков", — добавил Уфимцев.

По его словам, почти за две недели работы страховщиков по новым условиям в среднем по России премия по ОСАГО практически не изменилась — она составляет примерно 5,5 тысячи рублей. Кроме того, страховщики заранее знали, как обновятся цены в справочниках, и могли бы уже изменить тарифную политику, но этого пока не произошло, сказал Уфимцев.

"Наша экспертная оценка, что цены средние по ОСАГО будут расти. Но я не ожидаю существенного роста — может быть, на 5-6% вырастет средняя премия из-за новых справочников. Причем еще раз повторяюсь, для части людей она вообще, мне кажется, не изменится", — резюмировал он.