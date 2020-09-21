Kia запускает в России программу "автомобилей по подписке"
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский представитель корейской компании Kia запустила с 21 сентября программу автомобилей по подписке.
Программа будет действовать на базе дилерских представительств в России.
Первый этап подразумевает, что по подписке можно будет брать пять моделей бренда. Это:
- Rio,
- K5,
- Seltos,
- Sportage,
- Sorento.
В дальнейшем компания планирует расширить модельный ряд машин.
Программа получила название KiaMobility.
Работать она будет следующим образом: водитель может оформить подписку на любую из пяти перечисленных моделей. Срок подписки — от одного дня до одного года.
Эта программа станет удобной тем автолюбителям, кто хочет провести длительный тест-драйв моделей либо нуждается в машине на период командировки.
Помимо этого компания дает возможность подмены автомобиля на более комфортный: на время отпуска или для путешествия.
На первом этапе взять машину по подписке можно в следующих городах:
- Альметьевск,
- Брянск,
- Красноярск,
- Москва,
- Нижнекамск,
- Обнинск,
- Санкт-Петербург.
Подать заявку можно через электронную форму, забрать машину — у выбранного дилера.
В России сейчас действует подписка на автомобили брендов УАЗ, Ford, Hyundai, BMW, Volvo, Toyota и Lexus.
https://1prime.ru/auto/20200921/832049987.html