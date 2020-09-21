МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский представитель корейской компании Kia запустила с 21 сентября программу автомобилей по подписке.

Программа будет действовать на базе дилерских представительств в России.

Первый этап подразумевает, что по подписке можно будет брать пять моделей бренда. Это:

Rio,



K5,



Seltos,



Sportage,



Sorento.



В дальнейшем компания планирует расширить модельный ряд машин.

Программа получила название KiaMobility.

Работать она будет следующим образом: водитель может оформить подписку на любую из пяти перечисленных моделей. Срок подписки — от одного дня до одного года.

Эта программа станет удобной тем автолюбителям, кто хочет провести длительный тест-драйв моделей либо нуждается в машине на период командировки.

Помимо этого компания дает возможность подмены автомобиля на более комфортный: на время отпуска или для путешествия.

На первом этапе взять машину по подписке можно в следующих городах:

Альметьевск,

Брянск,



Красноярск,



Москва,



Нижнекамск,



Обнинск,



Санкт-Петербург.



Подать заявку можно через электронную форму, забрать машину — у выбранного дилера.

В России сейчас действует подписка на автомобили брендов УАЗ, Ford, Hyundai, BMW, Volvo, Toyota и Lexus.