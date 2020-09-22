МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с хорватским производителем гибридных автомобилей Rimac Automobili о возможной продаже бренда люксовых спортивных машин Bugatti, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

При этом нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто. "Хотя переговоры находятся на начальной стадии, Volkswagen, похоже, готов продать (Bugatti — ред.), и компания очень высокого мнения о Rimac и его основателе Мате Римаке", — отмечает издание.

Хорватская компания Rimac, основанная в 2009 году, специализируется на производстве компонентов для электромобилей и гибридных автомобилей. Среди клиентов Rimac компания Porsche, которая входит в группу Volkswagen.

Volkswagen – крупнейший автопроизводитель в Европе, объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.