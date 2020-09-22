Эксперты назвали средний возраст легкового автомобиля в России
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Средний возраст автомобиля в России на 1 июля текущего года составлял 13,5 лет, пишет Аналитическое агентство "Автостат".
Самыми молодыми иномарками на территории нашей страны стали автомобили китайских и южнокорейских брендов: 8 лет и 8,2 года соответственно. Самые "возрастные" — авто японских брендов.
Средний возраст всех зарегистрированных в России легковушек — около 14 лет.
- У иномарок — 11,6 года.
- У отечественных машин — 17 лет.
Средний возраст автомобилей европейских и американских марок в России — 11 и 12 лет соответственно.
Самыми "старыми" являются японские автомобили: их средний возраст достигает 14 лет.
https://1prime.ru/auto/20200922/832055953.html