МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Средний возраст автомобиля в России на 1 июля текущего года составлял 13,5 лет, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

Самыми молодыми иномарками на территории нашей страны стали автомобили китайских и южнокорейских брендов: 8 лет и 8,2 года соответственно. Самые "возрастные" — авто японских брендов.

Средний возраст всех зарегистрированных в России легковушек — около 14 лет.

У иномарок — 11,6 года.

У отечественных машин — 17 лет.

Средний возраст автомобилей европейских и американских марок в России — 11 и 12 лет соответственно.

Самыми "старыми" являются японские автомобили: их средний возраст достигает 14 лет.