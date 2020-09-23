МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault в будущем году запустит в продажу в Европе новый Renault Arkana в версии гибрида, говорится в пресс-релизе компании.

Компания указывает, что как и Renault Samsung Motors XM3 новая Renault Arkana также будет производиться на заводе в Пусане в Южной Корее и выйдет на рынок в первой половине 2021 года.

"Новая Arkana от Renault сочетает в себе черты стиля внедорожника и купе, предлагая передовые гибридные технологии с лучшими качествами обеих моделей — надежную высокую посадку, просторный салон, вместимость багажника и инновационный и самобытный стиль", — говорится в сообщении.

Renault впервые представил купе-кроссовер Arkana на московском автосалоне в конце августа 2018 года, производство началось на московском заводе Renault летом, продажи стартовали с 5 июля 2019 года.

Renault Arkana – первый автомобиль, построенный на базе SUV-платформы нового поколения, включая новый силовой агрегат, совместную разработку альянса и концерна Daimler.