МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Американский производитель электрокаров Tesla подал исковое заявление в суд, в котором требует отменить пошлины на запчасти в 25%, которые он импортирует из Китая.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли Нью-Йорка, еще одно требование компании — компенсировать уже потраченные ранее деньги на уплату пошлин.

Отмечается, что своим иском компания Илона Маска вступила в борьбу с правительством США на сторону Китая.

Ответчиком в исковом заявлении назначен представитель Вашингтона на торговых переговорах с Пекином Роберт Лайтхайзер.

Напомним, компания Tesla еще в прошлом 2019 году просила власти США отказаться от пошлин на мониторы, производимые в Китае. Их автоконцерн устанавливает в электрокары Model 3.

В прошлом году концерн жаловался, что несет большой ущерб от таких тарифов, но ему было отказано.