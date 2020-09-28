Эксперты назвали машины, которые быстрее всего теряют в цене
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Автомобили SUV-сегмента больше остальных теряют в цене, показало совместное исследование "СберАвтопарка" и Russian Automotive Market Research.
По мнению экспертов, быстрее всего обесцениваются компактные модели внедорожников.
Литеры потери в стоимости:
- южнокорейский кроссовер Hyundai Creta,
- французский Renault Duster,
- немецкий Volkswagen Tiguan,
- японский Nissan Qashqai.
Перечисленные модели машин за три года теряют около 34% от своей первоначальной стоимости.
Также сильно теряют в стоимости автомобили С-класса. Речь идет о Hyundai Elantra и KIA Ceed (-31,8%).
D-сегмент удерживает стоимость не сильно лучше: Toyota Camry и KIA Optima потеряли за три года 31,6% от цены.
Чуть лучше ситуация в сегменте машин B-класса. LADA Granta, KIA Rio и Hyundai Solaris в среднем теряют 27,9%.
Среднеразмерные кроссоверы Skoda Kodiaq и KIA Sorento за 3 года потеряли 21,3%.
По мнению экспертов, главным фактором потери стоимости является популярность конкретной модели автомобиля, а также ее актуальность, в том числе — срок пребывания на рынке.
https://1prime.ru/auto/20200928/832081321.html