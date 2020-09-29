МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ростовский индивидуальный предприниматель Олег Ивус, владеющий товарным знаком "XLine", требует от Kia отказаться от использования названия X-Line, под которым выпускается целая линейка автомобилей, а также выплатить 90,9 миллиарда рублей компенсации, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По данным издания, в 2013 году Ивус подал заявку на регистрацию товарного знака "XLine", и с 2015 до 2023 года интеллектуальные права на знак, в том числе по классу 12, касающемуся автозапчастей, принадлежат ему. В конце 2017 года в РФ стартовали продажи Kia Rio X-Line, тогда же Kia представила модель Picanto X-Line, которая появилась на рынке год спустя.

Товарный знак у Ивуса обнаружили при банкротстве, которое начато в 2018 году, а в декабре 2018 Kia предложила предпринимателю отказаться от интеллектуальных прав на XLine, отмечает газета. По данным издания, договориться не удалось, и в 2019 году Kia обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "XLine" по классу автозапчастей вследствие его неиспользования. Материалы были переданы в арбитражный суд, где уже рассматривалось дело о банкротстве предпринимателя.

Кредиторы Ивуса, которым он должен 632,8 миллиона рублей, решили судиться с Kia и в апреле 2019 года подали иск к компании от лица предпринимателя в Арбитражный суд Москвы. Первое судебное заседание назначено на октябрь.

В российском офисе Kia вопросы издания перенаправили в штаб-квартиру, там на них не ответили. "В иске утверждается, что Kia заведомо знала о том, что при потере статуса ИП можно будет во внесудебном порядке прекратить правовую охрану товарного знака. К тому моменту заявка Kia в Роспатенте была "первой и единственной", — пишет газета.

Кредиторы считают, что нарушение интеллектуальных прав повлияло на стоимость товарного знака и его коммерческую привлекательность из-за ассоциации с автомобилями Kia. По данным издания, ущерб рассчитан как нижняя планка цены на Kia Rio X-Line (874,9 тысячи рублей), умноженная на число проданных автомобилей с ноября 2017 по декабрь 2018 года (51,9 тысячи единиц) и еще на два.