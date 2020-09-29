МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. На российском рынке подержанных автомобилей вновь наблюдается рост цен. Как пишет портал Automama со ссылкой на экспертов рынка, средняя стоимость машины с пробегом из топ-20 самых продаваемых моделей составляет 744 000 рублей. Это на 21 000 рублей больше, чем в июле текущего года и на 34 000 рублей больше, чем в мае.

Если сравнивать август 2020 года к августу 2019 года, то рост составил 10%, или 72 тысячи рублей.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость машины на вторичном рынке поднялась на 10% — разница составляет 72 000 рублей.

Специалисты прогнозируют, что такая ситуация с ростом цен будет сохраняться на рынке подержанных машин вплоть до конца 2020 года. Перелом тренда может наступить только в случае, если курс рубля относительно крупных мировых валют не изменится, а правительство не введёт новые ограничения.

В случае, если рубль продолжит снижаться, а в стране будут введены какие-то ограничения, оказывающие давление на авторынок (например, будет приостановлено производство новых машин), то цены продолжат рост.

Отмечается, что в августе россияне купили свыше 488 000 подержанных машин, это на 10% больше, чем в августе 2019 года.