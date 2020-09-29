МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Эксперты Аналитического агентства Автостат" прогнозируют падение российского автомобильного рынка.

В стране в августе текущего 2020 года было продано порядка 130 тысяч новых легковых машин. Это на 8% меньше, чем в августе прошлого 2019 года.

По мнению экспертов авторынка, на рынок в ближайшее время могут оказать влияние на динамику спада продаж два ключевых фактора. Это:

Продолжающийся тренд на повышение цен производителями новых машин.

Дефицит наиболее востребованных моделей авто. Отсутствие в салонах и на складах самых популярных модификаций машин давят на рынок. Дилеры предлагают покупателям заказать автомобиль еще на стадии производства: ждать такую машину придется не меньше месяца.



Также не стоит сбрасывать со счетов курс национальной валюты. В последние дни российский рубль торгуется в минусе к крупным мировым валютам — доллару и евро.