"Автоваз" в пятый раз за год повысит цены на машины
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель — концерн "Автоваз" — уже 1 октября может поднять цены на свою продукцию, пишет "Российская газета".
Это — уже пятое повышение цен производителя за последний 2020 год.
По данным издания, линейка Lada в среднем станет дороже на 2-3%.
Сами прайс-листы будут переписаны 1 октября.
Отмечается, что Lada Granta в кузове седан в базовой комплектации станет дороже на 13 тысяч рублей. Покупателю придется заплатить минимум 483 900 рублей.
- Другой седан бренда — Lada Vesta — будет стоить на 14 тысяч дороже — 667 900 рублей.
- Lada XRay подорожает с 641 900 рублей до 653 900 рублей.
- Largus — с 635 900 до 645 900 рублей.
- Lada 4x4 — с 572 900 до 581 900 рублей.
- Lada Niva с 726 000 до 738 000 рублей.
Пока причина повышения цен концерном не раскрывается.
Опрошенные изданием дилеры объяснили повышение увеличенным спросом на продукцию "Автоваза".
https://1prime.ru/auto/20200930/832091065.html