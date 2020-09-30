МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель — концерн "Автоваз" — уже 1 октября может поднять цены на свою продукцию, пишет "Российская газета".

Это — уже пятое повышение цен производителя за последний 2020 год.

По данным издания, линейка Lada в среднем станет дороже на 2-3%.

Сами прайс-листы будут переписаны 1 октября.

Отмечается, что Lada Granta в кузове седан в базовой комплектации станет дороже на 13 тысяч рублей. Покупателю придется заплатить минимум 483 900 рублей.

Другой седан бренда — Lada Vesta — будет стоить на 14 тысяч дороже — 667 900 рублей.

Lada XRay подорожает с 641 900 рублей до 653 900 рублей.

Largus — с 635 900 до 645 900 рублей.



Lada 4x4 — с 572 900 до 581 900 рублей.



Lada Niva с 726 000 до 738 000 рублей.

Пока причина повышения цен концерном не раскрывается.

Опрошенные изданием дилеры объяснили повышение увеличенным спросом на продукцию "Автоваза".