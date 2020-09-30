МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Крупные российские банки начали предлагать клиентам купить машину дистанционно, пишет газета "Коммерсант" в среду. "Автоваз" в пятый раз за год повысит цены на машины

В частности, ВТБ, который входит в топ-3 лидеров автокредитования, заявил о намерении масштабировать опыт выдачи автомобильных кредитов полностью бесконтактно. Онлайн будут проходить все этапы: вплоть до доставки автомобиля заемщику.

Сходий проект анонсировал крупнейший российский розничный банк — Сбербанк. Он рассчитан на рынок подержанных машин.

В целом, пишет издание, участники рынка кредитования подтверждают усиление цифровизации в этом сегменте кредитов.

При этом эксперты высказали сомнение в беседе с изданием в том, что рынок пойдет по пути полного перехода покупки автомобиля в кредит в онлайн. Они считают, что роль дилеров еще долгое время будет ключевой для покупателя.