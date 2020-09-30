МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В российском интернет-гиганте — компании "Яндекс" — подсчитали, во сколько россиянам обходится содержать личный автомобиль

Аналитики подсчитали, каких затрат требует машина в течение трех лет после покупки.

В исследовании учитывались следующие параметры:

Амортизация (снижение стоимости машины),

расходы на топливо,



страховка (в том числе каско),



техническое обслуживание,

мойка,



смена шин,

транспортный налог.

При этом такие траты, как ремонт, парковка и возможные штрафы, как и проценты по кредиту на покупку авто, эксперты не учитывали.

Практически у всех автомобилей, которые были изучены "Яндексом", больше всего владельцы тратят на амортизацию: в среднем около 53 % потерь. Здесь многое зависит от стоимости машины: чем выше цена, тем выше стоимость владения.

На втором месте — каско — 22 %.

Третье место — расходы на топливо (13 %).

Что касается моделей машин, то самые скромные расходы несут владельцы Lada Granta: 13 тысяч рублей в месяц.

Самым дорогим во владении стал Mercedes-Benz G-класса AMG. Его цена составляет 17,4 миллиона рублей. За один месяц его владелец тратит порядка 357 тысяч рублей. Из них 272 тысячи — траты на амортизацию.