МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Количество сделок по покупке машин на вторичном рынке вырос в третьем квартале на 40% по отношению ко второму кварталу текущего 2020 года. Это показал проведенный мониторинг авторынка, пишет car.ru.

Количество сделок на рынке машин с пробегом выросло по отношению к прошлому 2019 году на 18%.

При этом средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке достигла отметки в 300 тысяч рублей.

Как прокомментировали эксперты, рост цен на машины с пробегом, как и объем рынка, связан напрямую с подорожанием новых машин.

Еще одна причина такого роста — реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране за период самоизоляции.

Самые дорогие машины — на столичном рынке. В Москве средняя цена машины с пробегом составляет 449 тысяч рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург — 395 тысяч рублей.

На третьей строчке — Татарстан с показателем в 320 тысяч рублей.

Самым доступным регионом по ценам на авто с пробегом стал Алтайский край: здесь машину можно купить за 190 тысяч рублей.