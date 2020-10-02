МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Продажи крупнейшего российского автомобильного производителя концерна "Автоваз" в сентябре в России выросли на 6,1% в годовом выражении, составив 35 304 авто, говорится в сообщении компании.

"LADA подвела итоги продаж за сентябрь 2020 года. В сентябре было продано 35 304 автомобиля, включая LADA Niva, что больше на 6,1%, чем было реализовано в сентябре 2019 года", — сообщает компания.

Отмечается, что прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения LADA.

По данным компании, на данный момент тройка лидеров по продажам остается неизменной: на первом месте все модели семейства Lada Granta с результатом в 12 488 автомобилей (рост на 16% по сравнению с августом 2020 года).

Наибольший рост продаж показали модели семейства Lada Vesta — в сентябре было продано 11 520 автомобилей, что на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 21,9% по сравнению с сентябрем 2019 года. Отмечается, что 47% продаж Vesta составляют автомобили в кузове SW.

Третье место заняли пассажирские и коммерческие версии семейства Largus, в сентябре было реализовано 4 682 таких автомобиля, что на 8% больше по сравнению с августом.