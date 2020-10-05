МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В следующем 2021 году для российских водителей вступят в силу несколько новых правил.

В частности:

прохождение техосмотра будет фиксироваться на видео,



из экзамена на права исчезнет прохождение "площадки",



электросамокаты официально занесут в ПДД как самостоятельные единицы движения,



за отсутствие диагностической карты можно будет лишиться всей страховой выплаты по ОСАГО.

С 1 марта нового года уступит в действие масштабная реформа техосмотра. Операторы ТО начнут оформлять диагностические карты на машины только в электронном виде. Сама процедура техосмотра будет сопровождаться фотофиксацией машины до и после проверки.

Изменение будет внесено и в закон об ОСАГО. В частности, несвоевременно пройденный ТО будет являться поводом для предъявления регрессного требования (взыскания полной суммы ущерба потерпевшему лицу) водителю-виновнику ДТП в случае, если оно произошло из-за неисправности авто.

Что касается ПДД, то Министерство внутренних дел РФ (МВД) расширило перечень условий и неисправностей, которые накладывают запрет на эксплуатацию автомобиля. Изменения вступят в силу 1 июня 2021 года.

Изменятся требования и к тонировке машин. Допустимая пропускная способность лобового и боковых стекол снизится с 75% до 70%, для бронированных машин — до 60%.

Для тех, кто только планирует стать водителем, вступят в силу два изменения. С 1 апреля 2021 года практический экзамен будет проводиться только в городских условиях (этап "Площадка" окончательно исчезнет). Исключение составят только мотоциклы. Список грубых ошибок, при которых экзамен будет не сдан, пополнится непристегнутым ремнем безопасности, а также наездом на бордюр и трехкратным включением задней передачи при парковке.