МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0 (машины на платформе альянса Renault-Nissan), а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, введение неполной рабочей недели — это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. "Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа "АвтоВАЗ" сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников", — также отмечает он.