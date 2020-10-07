МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" запустил в Москве возможность арендовать машину по подписке на срок от одного месяца до полутора лет, говорится в сообщении компании.

"Подписка — это новый продукт, где можно будет использовать машину как свою собственную, а управлять всеми процессами — через мобильное приложение", — прокомментировала операционный директор "Яндекс.Драйва" Анастасия Адилова.

Стоимость подписки включает в себя плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенную страховку каско, ОСАГО и страхование жизни. А в случае поломки пользователь сможет вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на станцию техобслуживания и вернет обратно.

В приложении будут доступны дополнительные услуги за отдельную плату: например, можно будет заказать перегон машины в любую точку города. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь будет оплачивать самостоятельно.

Арендовать по подписке можно будет как новые автомобили, так и машины из парка "Драйва": Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Цена подписки будет зависеть от срока аренды, новизны автомобиля, модели, пробега и других факторов.

Так, например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 000 км обойдется по подписке в 19 000 рублей в месяц, а BMW 5 из парка "Яндекс.Драйв" с тем же пробегом — около 49 000 рублей.