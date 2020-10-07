МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Камаз" с 1 октября проиндексировал тарифные ставки и оклады сотрудников компании на 5%, говорится в сообщении автопроизводителя.

"С 1 октября произведена индексация тарифов и окладов работников подразделений и организаций группы технологической цепочки ПАО "Камаз" на 5%", — сообщает компания.

Отмечается, что решение о повышении окладов и тарифных ставок было принято гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях повышения заработной платы, социальных гарантий и соблюдения установленных на 2020 год нормативов средств на оплату труда. Повышенную зарплату за первую половину месяца (аванс) работники получат 29 октября.

Предыдущая индексация тарифов и окладов работников "Камаза" была произведена в ноябре 2019 года.