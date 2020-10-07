МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Экспорт легковых машин из России в августе снизился в 2,3 раза в годовом выражении — до 3,8 тысячи, импорт в РФ – на 27,5%, до 18,5 тысячи единиц, следует из данных таможенной статистики ФТС.

Экспорт легковых машин в денежном выражении в августе снизился также в 2,3 раза — до 58,6 миллиона доллара. За 8 месяцев экспорт упал на 45% в штуках и 42,1% в деньгах — до 40,4 тысячи машин на 609,4 миллиона долларов, говорится в данных ФТС.

Экспорт грузовиков в августе снизился не так значительно — на 18,2% по сравнению с августом прошлого года, до 900 машин. В деньгах снижение составило 33% — до 19,7 миллиона долларов. За январь-август из России было вывезено 7,3 тысячи грузовых машин на 186 миллионов долларов. Это на 16,3% меньше в штуках и на 15,1% — в деньгах в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Импорт легковых машин в августе снизился в 1,6 раза в деньгах по сравнению с августом 2019 года и составил 396,1 миллиона долларов. За 8 месяцев снижение импорта составило 34,2% в штуках и 43,5% в деньгах — до 129,7 тысячи машин на 2,934 миллиарда долларов, следует из статистики.

Импорт грузовиков в августе снизился на 12,5% в годовом выражении — до 2,1 тысячи штук. В деньгах снижение составило 34% — до 81,9 миллиона долларов. В январе-августе 2020 года в Россию было ввезено 12,4 тысячи грузовиков на 647,7 миллиона долларов (снижение на 33,5% в штуках и на 50,3% в деньгах).