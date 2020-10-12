МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Эксперты автомобильного рынка рассказали, как получить выгоду при покупке машины, побывавшей в аварии. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов, иногда происходит так, что на ремонт кузова автомобиля расходуется меньше денег, чем на постановку на ход внешне новой, но оказавшейся на проверку сильно повреждённой машины (то, что принято называть "прилизанным автохламом").

Получить выгоду от покупки битой машины можно только при наличии сохранённой в неизменном состоянии силовой структуры кузова, отмечают эксперты.

Мятые и поцарапанные детали не должны отпугивать потенциальных покупателей, считают они.

Что касается серьезных проблем, то покупателям стоит проверить потенциальный автомобиль на факт серьёзной аварии. Для этого нужно проверить информацию об автомобиле через соответствующие сервисы. В частности, посетить сайт ГИБДД: ввести VIN-номер машины и бесплатно получить сведения о том, был ли автомобиль в ДТП.

Также надо избегать машин, которые в ДТП могли повредить детали конструкции, нарушилась геометрия кузова, а ещё произошло срабатывание подушек безопасности. Для этого нужно при покупке рассматривать машину при помощи толщиномера. С завода новая машина выходит окрашенная в один тонкий слой, в среднем это до 200 мкм. До 500 мкм — это толщина косметической покраски, когда красили мелкие царапины на кузове. Если толщинометр показывает 500 мкм и выше, значит, кузовной ремонт был серьезный: под краской имеется слой шпаклевки.