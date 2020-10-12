"Автоваз" выпустит машины на новой платформе в 2021 году
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный завод — "Автоваз" — планирует со следующего года выпускать по 600 тысяч машин, построенных на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, сообщает "Дром" со ссылкой на внутренние документы компании, которые оказались в распоряжении портала.
Это количество — 600 тысяч штук — подразумевает выпуск машин и под брендом LADA, и под брендом Renault, которые выходят с конвейера "Автоваза" в Тольятти.
Поясняется, что CMF-B-LS станет основным шасси для продукции концерна, постепенно оно вытеснит собственные платформы компании: в том числе Granta, Niva и устаревшую B0 (на ней производятся Largus, XRAY, Renault моделей Logan и Sandero).
Вся модельная линейка Lada будет основываться на CMF-B-LS. Исключение составит только семейство Vesta, которое построено на собственной базе.
Первые автомобили Lada и Renault на новой платформе сойдут с конвейера в 2021 году. На полную мощность, как следует из документов, проект выйдет к 2025-2026 году.
https://1prime.ru/auto/20201012/832148470.html