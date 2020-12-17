МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Продажи новых машин Lada в Евросоюзе в январе-ноябре 2020 года упали в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 958 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Продажи легковых автомобилей в ЕС с начала года упали на 25%

Организация отмечает, что в ноябре этого года продажи Lada в ЕС упали почти втрое — до 105 штук с 293 в ноябре 2019 года.

В то же время "АвтоВАЗ" в начале декабря сообщил, что в России в ноябре было реализовано 38 064 автомобиля Lada. Продажи выросли на 21,9% по сравнению с ноябрем 2019 года.

В целом продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе-ноябре упали на 25,5% в годовом выражении — до 8,91 миллиона штук. Среди ключевых рынков региона наибольший спад наблюдался в Испании и Франции, более умеренное снижение зафиксировано в Италии и Германии.

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Ранее ожидалось снижение всего на 2%.