Российским водителям напомнили об изменениях в 2021 году
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сразу четыре важных нововведения ждут российских водителей в 2021 году.
Речь идет о:
- новых правилах техосмотра,
- правил дорожного движения (ПДД),
- страхования ОСАГО,
- экзамена в ГИБДД.
Новые правила прохождения техосмотра транспортного средства вступят в силу 1 марта 2021 года. Теперь операторы ТО будут оформлять диагностические карты автомобилей только в электронном виде. Помимо этого, машины будут фотографировать до и после техосмотра. Также изменятся сроки прохождения проверки: в частности, машинам младше четырех лет техосмотр делать не придется.
Что касается несвоевременно пройденного техосмотра, то в следующем году это может обернуться для владельцев транспортных средств новыми расходами. Так, в 2021 году страховые компании смогут взыскать полную сумму ущерба с водителя, который попал в ДТП по причине неисправности машины.
С 1 июня 2021 года в правила дорожного движения добавят список условий и поломок, в случае которых будет нельзя использовать автомобиль. В частности, речь идет о тонировке машины.
Что касается тех, кто только готовится получить водительское удостоверение, то с 1 апреля им не придется сдавать площадку во время экзамена, но этот этап сохранят для тех, кто осваивает управление мотоциклом. Также будет расширен список грубых ошибок, при которых экзамен не зачтут.
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