МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сразу четыре важных нововведения ждут российских водителей в 2021 году.

Речь идет о:

новых правилах техосмотра,

правил дорожного движения (ПДД),



страхования ОСАГО,

экзамена в ГИБДД.

Новые правила прохождения техосмотра транспортного средства вступят в силу 1 марта 2021 года. Теперь операторы ТО будут оформлять диагностические карты автомобилей только в электронном виде. Помимо этого, машины будут фотографировать до и после техосмотра. Также изменятся сроки прохождения проверки: в частности, машинам младше четырех лет техосмотр делать не придется. Интерес россиян к покупке ОСАГО и каско онлайн вырос почти вдвое

Что касается несвоевременно пройденного техосмотра, то в следующем году это может обернуться для владельцев транспортных средств новыми расходами. Так, в 2021 году страховые компании смогут взыскать полную сумму ущерба с водителя, который попал в ДТП по причине неисправности машины.

С 1 июня 2021 года в правила дорожного движения добавят список условий и поломок, в случае которых будет нельзя использовать автомобиль. В частности, речь идет о тонировке машины.

Что касается тех, кто только готовится получить водительское удостоверение, то с 1 апреля им не придется сдавать площадку во время экзамена, но этот этап сохранят для тех, кто осваивает управление мотоциклом. Также будет расширен список грубых ошибок, при которых экзамен не зачтут.