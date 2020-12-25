ВЕНА, 25 дек — ПРАЙМ. Американская компания Tesla в данный момент дороже, чем все немецкие автомобильные предприятия вместе взятые, и, если автопром ФРГ потерпит фиаско, вместе с ним Берлин потеряет ведущую роль в ЕС, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Капитализация Tesla за две недели взлетела на $100 миллиардов

Кнайсль отметила, что на фоне пандемии коронавируса произошли и происходят экономические сдвиги, и важно, кто и как в этой ситуации проявит себя в конкуренции, правила которой формируются вновь. По ее мнению, ареной этой конкуренции будет мобильность, помимо прочего, вопрос в том, какая технология продвинется.

"В качестве примера возьму фирму Tesla. Некоторые говорят, что она переоценена, другие говорят, что она пионер в этой сфере. Тем не менее, пока Тесла гораздо дороже, чем все немецкие автомобильные предприятия вместе взятые. Германия — ничто без автомобильной промышленности, и статус Германии в ЕС складывается из значения ее автомобильной промышленности. Если мы "заберем" немецкий автопром или он потерпит фиаско, в таком случае Германия потеряет ведущую роль в ЕС, а весь ЕС станет значительно слабее, чем все еще в данный момент, с акцентом на "все еще", — отметила Кнайсль.

Она подчеркнула, что привела ситуацию с Tesla лишь в качестве примера, поскольку мы лишь позже узнаем, возрастет ли ее значение или наоборот. Но сейчас образовалось "очень интересное зеркало", в котором отражаются все сферы противостояния — в сфере технологии, исследований новых видов аккумуляторов, мобильности в целом.

"Речь идет не о том, на какой машине я езжу, а о том, какая мобильность у нас в распоряжении. Это важная тема, которая вскроет вопрос трансатлантического партнерства, или, скорее, трансатлантического соперничества", — заключила собеседница агентства.