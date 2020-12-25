2020-12-25T17:47:51+03:00
2020-12-25T17:47:51+03:00
2020-12-25T17:47:51+03:00
2020
https://1prime.ru/auto/20201225/832683479.html
Mercedes отзывает почти 800 автомобилей в России
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Mercedes отзывает 798 автомобилей GLC-класса в России из-за возможных проблем в рулевом механизме, сообщается на сайте Росстандарта. "Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz... ПРАЙМ, 25.12.2020
отзыв автомобилей, авто, mercedes-benz, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83268/34/832683441.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/34/832683441.jpg
https://1prime.ru/images/83268/34/832683440.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/34/832683440.jpg
https://1prime.ru/images/83268/34/832683439.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/34/832683439.jpg
https://1prime.ru/business/20201216/832595417.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 798 автомобилей GLC-класса в России из-за возможных проблем в рулевом механизме, сообщается на сайте Росстандарта.
"Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в 2020 году… Причина отзыва транспортных средств: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией", — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв — для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.
На всех транспортных средствах будет проверен и при необходимости заменен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом.