МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 798 автомобилей GLC-класса в России из-за возможных проблем в рулевом механизме, сообщается на сайте Росстандарта. Honda отзывает в США 1,4 миллиона автомобилей для ремонта дефектов

"Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в 2020 году… Причина отзыва транспортных средств: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв — для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет проверен и при необходимости заменен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом.