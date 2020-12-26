2020-12-26T15:02:46+03:00
2020-12-26T15:02:46+03:00
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Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году
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Автомобильная аптечка в следующем году значительно изменится.Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения России. Теперь в ней будут обязательно содержаться... ПРАЙМ, 26.12.2020
россия, автомобили, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Автомобильная аптечка в следующем году значительно изменится.Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения России.
Теперь в ней будут обязательно содержаться стерильные салфетки и медицинские маски. При этом стерильные салфетки и бактерицидные пластыри больше станут не нужны.
Новые требования к комплектации аптечки вступят в силу с 1 января 2021 года.
Итак, в аптечке с нового года должны быть:
- одноразовая медицинская нестерильная маска,
- медицинские перчатки,
- устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот",
- жгут для остановки артериального кровотечения,
- рулонный лейкопластырь.
Марлевые бинты перестанут быть обязательными, а вот бинты размером 5 м х 10 см в аптечке должно быть в количестве четырех штук. Размером не менее 7 м х 14 см — три штуки. Также в аптечке должно быть две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см №10.
Помимо этого, в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки.