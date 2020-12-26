МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Автомобильная аптечка в следующем году значительно изменится.Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения России. Названа минимальная цена за пачку сигарет в России в 2021 году

Теперь в ней будут обязательно содержаться стерильные салфетки и медицинские маски. При этом стерильные салфетки и бактерицидные пластыри больше станут не нужны.

Новые требования к комплектации аптечки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Итак, в аптечке с нового года должны быть:

одноразовая медицинская нестерильная маска,



медицинские перчатки,



устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот",



жгут для остановки артериального кровотечения,



рулонный лейкопластырь.



Марлевые бинты перестанут быть обязательными, а вот бинты размером 5 м х 10 см в аптечке должно быть в количестве четырех штук. Размером не менее 7 м х 14 см — три штуки. Также в аптечке должно быть две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см №10.

Помимо этого, в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки.