МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Дефицит новых автомобилей, с которыми столкнулись россияне во второй половине текущего 2020 года, сохранится как минимум до весны, пишет "Коммерсант". Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году

Российские автомобилисты перед Новым годом решили вложить накопленные деньги в покупку новой машины. Это, пишет издание, связано с ожиданием дальнейшего роста цен на авто.

Возникший ажиотаж привел к дефициту на рынке: часть популярных моделей доступны только под заказ. Время ожидания машины в этом случае может составить несколько месяцев. Как сообщало Аналитическое агентство "Автостат", за текущий год цены на новые автомобили в России в среднем выросли на 12%.

Эксперты и игроки рынка не ждут, что ситуация как-то изменится после в 2021 году. Автодилеры заявляют и о серьезном повышении цен в будущем.

В частности, рассказал изданию автомобильный эксперт Михаил Лезжов, в будущем году рост цен на новые машины стоит ожидать как минимум на 10%.

"Абсолютно неизбежная тенденция, потому что 30-процентное удешевление национальной валюты не может не сказаться на автомобилях, которые полностью или частично собраны из комплектующих, в стоимость которых заложена иностранная валюта. Мне кажется, рыночный механизм, который срабатывает каждый раз, сработает и в этот раз тоже. 10-процентный рост на автомобили — это будет, наверное, что-то такое, останавливающее продажи совсем", — пояснил он.