МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Хонда Мотор Рус" прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам в России в течение 2022 года, следует из сообщения компании. Названы автомобили с самыми надежными двигателями

"ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) — дочерняя компания Honda Motor Co. объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

"ХМР сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей", — добавляет компания.