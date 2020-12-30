2020-12-30T12:07:00+03:00
2020-12-30T12:07:47+03:00
2020-12-30T12:07:00+03:00
2020
https://1prime.ru/auto/20201230/832715027.html
Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Хонда Мотор Рус" прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам в России в течение 2022 года, следует из сообщения компании. "ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) — дочерняя... ПРАЙМ, 30.12.2020
honda, авто, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83271/50/832715009.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/50/832715009.jpg
https://1prime.ru/images/83271/50/832715008.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/50/832715008.jpg
https://1prime.ru/images/83271/50/832715007.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/50/832715007.jpg
https://1prime.ru/auto/20201227/832691335.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Хонда Мотор Рус" прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам в России в течение 2022 года, следует из сообщения компании.
"ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) — дочерняя компания Honda Motor Co. объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.
"ХМР сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей", — добавляет компания.