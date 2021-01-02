МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. С 10 января наступившего 2021 года в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф для водителей личного автотранспорта.

В частности, наказывать рублем будут водителей, которые не оплатили проезд по платной дороге.

Ространснадзор сообщает, что фиксироваться такие нарушения будут посредством автоматических комплексов фотовидеофиксации. Штраф будет выписываться Ространснадзором.

Для владельцев легковых автомобилей штраф составит 1,5 тысячи рублей. Для владельцев грузовиков и автобусов — 5 тысяч рублей.

Этот штраф был введен для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, ранее установленная на ЦКАД. Здесь нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически транспордером.

Если на машине не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее либо в течение пяти дней после поездки. Если через 5 дней после фиксации проезда оплата не совершена, то будет выписан штраф. Но в случае, если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения данного постановления, то штраф будет аннулирован. Если водитель этого не сделает, то с момента получения штрафа у него будет 10 дней на его обжалование и еще 60 дней на оплату самого штрафа. Отмечается, что сама оплата штрафа не отменяет обязанность водителя оплатить проезд по платной дороге.