МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Городские парковки в Москве в 2021 году будут бесплатными 72 дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. Эксперты рассказали, сколько водителей испытывают проблемы с парковкой

"В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня. Оставить машину бесплатно на всех улицах можно будет по 22 праздничным дням. В эти дни платными остаются только парковки со шлагбаумами — они продолжают работать по действующим тарифам. По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно", — цитируют в пресс-службе главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

Отмечается, что бесплатными на всех улицах можно будет оставить автомобиль с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая, 12, 14 июня, с 4 по 6 ноября, 31 декабря.