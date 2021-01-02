МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. За прошлый год жители стран Европы купили свыше миллиона электромобилей. Московские парковки будут бесплатными 72 дня в 2021 году

Как пишет 3dnews, лидерами рынка стали Volkswagen, Renault и Tesla.

За январь-ноябрь общий объем продаж вырос на 198% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Каждяй десятый автомобиль, купленных европейцами в 2020 году — был элекрокар. Таким образом, на них пришлось 10% рынка новых машин.В 2019 году только 3,6% проданных в Европе новых авто были электрокары.

Что касается продаж автомобилей на аккумуляторных источниках питания, то они подскочили на 182%.

Самым продаваемым в Европе электромобилем в ноябре стал Renault ZOE. Второе место у Volkswagen ID.3. На третьем — американский электромобиль Tesla Model 3.