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Европейцы купили миллион электромобилей за год
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За прошлый год жители стран Европы купили свыше миллиона электромобилей. Как пишет 3dnews, лидерами рынка стали Volkswagen, Renault и Tesla. За январь-ноябрь общий объем продаж... ПРАЙМ, 02.01.2021
европа, авто, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. За прошлый год жители стран Европы купили свыше миллиона электромобилей.
Как пишет 3dnews, лидерами рынка стали Volkswagen, Renault и Tesla.
За январь-ноябрь общий объем продаж вырос на 198% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Каждяй десятый автомобиль, купленных европейцами в 2020 году — был элекрокар. Таким образом, на них пришлось 10% рынка новых машин.В 2019 году только 3,6% проданных в Европе новых авто были электрокары.
Что касается продаж автомобилей на аккумуляторных источниках питания, то они подскочили на 182%.
Самым продаваемым в Европе электромобилем в ноябре стал Renault ZOE. Второе место у Volkswagen ID.3. На третьем — американский электромобиль Tesla Model 3.