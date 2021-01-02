МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Он предусматривает ряд серьезных изменений, таких как отмена площадки, видеофиксация экзамена и уменьшение "фатальных ошибок", из-за которых экзамен завершается. Россиян предупредили о новых штрафах для водителей в 2021 году

ОТМЕНА ПЛОЩАДКИ

Из экзамена, который раньше состоял из трех этапов — теория, площадка, город, — исключили площадку — экзамен по первоначальным навыкам управления автомобилем. Теперь кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке.

СОКРАЩЕНИЕ "ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК"

В новом регламенте сокращается с 17 до 15 число ошибок, из-за которых экзаменатор автоматически прекращает экзамен.

Среди новых "фатальных ошибок" — использование телефона или иного средства связи, не пристегнутый ремень безопасности. Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году

ВИДЕОФИКСАЦИЯ ЭКЗАМЕНА

Теоретическую части экзамена на права будут записывать на видеокамеры. В частности, перед началом экзамена должна проводиться проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем регламенте говорилось только о том, что расположение рабочего места экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.

При этом в практической части с помощью средств видеофиксации будут проверять личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена.

В предыдущем регламенте личность проверялась экзаменатором на основании предъявленного документа (эта норма сохранилась и в новом регламенте).

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В отличие от предыдущего регламента, в новом отдельно описаны навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. Всего их 19, в перечень включены и те, что ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге, имеющей две и более полос.

Кандидатам в водители автобусов необходимо будет показать навык остановки транспорта для безопасной посадки или высадки пассажиров.

ПРАВА С 16 ЛЕТ

Новый регламент разрешает выдавать водительские права несовершеннолетним — с 16 лет.

Для этого нужно согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (кроме случаев, когда его признают полностью дееспособным).

ПРИЧИНЫ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПРАВ

Новый регламент устанавливает перечень причин для аннулирования водительских прав. Это истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.