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Tesla поставила рекордное количество машин в 2020 году
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Компания Tesla всего на 450 автомобилей не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям 500 тысяч машин, свидетельствует статистика, опубликованная в субботу на сайте... ПРАЙМ, 03.01.2021
новости, бизнес, авто
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Компания Tesla всего на 450 автомобилей не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям 500 тысяч машин, свидетельствует статистика, опубликованная в субботу на сайте автопроизводителя.
Всего за год удалось доставить 499 550 машин. При этом в четвертом квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тысяч машин против 139 тысяч в третьем квартале.
По данным телеканала CNBC, это превзошло ожидания на Уолл-Стрит, где прогнозировали поставку 174 тысяч автомобилей в четвертом квартале.
В попытке достичь заявленного основателем компании Илоном Маском количества в полмиллиона в последние три дня прошлого года Tesla предлагала покупателям три месяца бесплатного использования функции полного автопилота. Обычно при покупке эта опция стоит 10 тысяч долларов.
Львиная доля в 2020 пришлась на Model 3 и Model Y — в совокупности было доставлено 445,5 тысячи автомобилей этих моделей. Остальные 55 тысяч — это более дорогие Model S и Model X.