МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Компания Tesla всего на 450 автомобилей не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям 500 тысяч машин, свидетельствует статистика, опубликованная в субботу на сайте автопроизводителя. Маск рассказал, что предлагал главе Apple обсудить покупку компании Tesla

Всего за год удалось доставить 499 550 машин. При этом в четвертом квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тысяч машин против 139 тысяч в третьем квартале.

По данным телеканала CNBC, это превзошло ожидания на Уолл-Стрит, где прогнозировали поставку 174 тысяч автомобилей в четвертом квартале.

В попытке достичь заявленного основателем компании Илоном Маском количества в полмиллиона в последние три дня прошлого года Tesla предлагала покупателям три месяца бесплатного использования функции полного автопилота. Обычно при покупке эта опция стоит 10 тысяч долларов.

Львиная доля в 2020 пришлась на Model 3 и Model Y — в совокупности было доставлено 445,5 тысячи автомобилей этих моделей. Остальные 55 тысяч — это более дорогие Model S и Model X.