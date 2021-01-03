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Водители заплатили 13 миллиардов рублей штрафов за неполный 2020 год
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За январь-ноябрь прошлого 2020 года судебные приставы в России взыскали почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. За январь-ноябрь прошлого 2020 года судебные приставы в России взыскали почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции.
Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП, подполковника внутренней службы Дмитрия Желудкова.
"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции", — отметил он.
По его словам, всего постановлений ГИБДД, которые были предъявлены в подразделения ФССП РФ за 11 месяцев и в соответствии с которыми были возбуждены исполнительные производства — на 18,5 миллиардов рублей. Это на 700 миллионов меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года.