МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Водители на дорогах обратили внимание на необычные устройства — электрические рамки для госномеров. Портал Autonews.ru рассказал, для чего водители используют такие устройства и предупредил о последствиях такого способа избежать штрафов. В России вводятся новые штрафы для автомобилистов

Электрические рамки для госномеров управляются сидящим за рулем и позволяют по его сигналу сдвигать плашку на номерах автомобиля так, чтобы дорожные камеры не могли их считать. Такое "шпионское устройство" водители используют для ухода от штрафов, сообщает портал.

Инспекторы ГИБДД и юристы предупредили, что такие хитрости могут обернуться для водителей серьезными неприятностями. За установку рамки-обманки на водителя может быть составлен протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца, уточнили в ГИБДД. При этом такое правонарушение может повлечь и дополнительные проблемы.

"Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства", — предупредил один из дорожных полицейских. Водители заплатили 13 миллиардов рублей штрафов за неполный 2020 год

Автомобильный эксперт и юрист Катерина Соловьева отметила, что существует множество вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Тем не менее, использование каждого из них грозит лишением прав.

"Конечно, если машина с такой рамкой просто стоит в гараже, ответственности это не повлечет. Но когда водитель станет участником дорожного движения, то автоматически становится нарушителем. При этом не важно — "активировано" ли устройство, или же на момент остановки инспектором ГИБДД номера читались как положено — сам факт оборудования автомобиля такими рамками уже образует состав правонарушения", подчеркнула Соловьева.