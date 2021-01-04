МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Авторынок России уже никогда не придет в норму, машины подорожали, образовался дефицит и купить новое авто в 2021 году будет трудно. Об этом написало URA.RU со ссылкой на слова независимого автоэксперта, ведущего программы "Гараж" на радиостанции "Эхо Москвы", журналиста Сергея Асланяна. В России вводятся новые штрафы для автомобилистов

"В принципе за 2020 год рынок с трудом удержался хоть на каких-то показателях. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы стало лучше. И с этого года нам всем подарен оправдательный момент, который может даже сойти за алиби. Почему подорожала машина? Потому что с этого года государство официально подняло утилизационный сбор", — сказал Асланян, объяснив, что рост цен коснулся также комплектующих машин и поставок. Автоэксперт отметил, что "сейчас за миллион россиянин может позволить себе только пустой барабан".

Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук, в свою очередь, уверен, что по причине ухода некоторых автодиллеров из России, в ближайшем будущем не стоит ждать восстановления нашего авторынка.

Он напомнил, что за год евро вырос в цене на 33% относительно рубля. Из-за этого, по его предположениям, машины подорожают минимум на 25%.

"По новому рынку, я думаю, будет печально. Будет еще меньше выбор, может быть, он наладится только к концу года. Вторичка тоже будет дорожать. Надо покупать, чем раньше, тем лучше, потому что рубль будет только падать. Чудо наступит. Рынок безвозвратно изменился, дальше цены будут только расти", — сказал Форманчук.

Асланян также отметил, что "дешевые машины приобретают, в основном, таксопарки и каршеринги. У них эти авто окупаются. Простым же гражданам остается только отказаться от покупок". Автоэксперт добавил, что "будет хуже и дороже. Из этого никак не выкрутиться. Можно просто больше не покупать (машины). Потребление автомобилей сокращается. Все, они не по карману".

В сложившейся ситуации Форманчук рекомендует россиянам либо копить, либо брать битое авто, если у них есть знакомые в автомастерских и возможность быстро и недорого починить машину. "Усилился рынок разбитых автомобилей, которые люди берут под восстановление", — подчеркнул он.