МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Как известно, Honda сообщила о том, что в 2022 году бренд покинет российский рынок. Согласно информации РИА Новости, пользователи сайта Yahoo News Japan придерживаются мнения, что отсутствие спроса на продукцию Honda в России — вина лишь самой компании. Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году

Один из пользователей, зарегистрированный под ником Lyriq, написал, что "вина за отсутствие интереса к автомобилям Honda в России полностью лежит на самой компании. Россияне отлично разбираются в технике и финансовой составляющей, то есть отлично оценивают соотношение "цена/качество". Бренд, в свою очередь, предлагал покупателям из России устаревшие модели".

Пользователь jichan отметил, что "Honda сама по себе машина непривлекательная. В России она не пришлась. Поэтому ее уход с российского рынка вполне оправдан".

Пользователь Grtyphoon обратил внимание, что в России свою продукцию реализуют около 50 зарубежных производителей, причем емкость автомобильного рынка соответствует примерно 2 млн. импортных ТС. Поэтому с объемами в 1 800 реализованных авто в год "Хонде" в России попросту "не место".

Комментатор cinema предположил, что Honda Motors вела ошибочную стратегию и поплатилась за это, а пользователь с ником wks выразил мнение, что россияне воспринимают истинно японским автомобилем Lexus, а все остальное — "мелочь".

Отметим, сейчас в России линейка Honda представлена двумя моделями вседорожников — CR-V и Pilot, стоимость которых от 2 319 900 и 3 599 900 рублей соответственно.