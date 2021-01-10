МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф, сообщает "Российская газета". С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

Фиксировать нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации, а штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — 5 тысяч.

Штраф вводили для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения по почте штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

В настоящее время проезд по ЦКАД пока еще бесплатный. Однако этот штраф могут выписать не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по любой платной дороге. Напомним, что до сих пор "зайцев" на платниках штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель, не оплатив проезд, проезжал под шлагбаумом, ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. Сумма штрафа — одна тысяча рублей, а повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4 — 6 месяцев.

Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает.