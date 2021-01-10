МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Уже с понедельника, 11 января, проезд автомобилей по открытому участку ЦКАД станет платным. Исключение составит кусок трассы протяженностью 76,5 километра. В России появился новый штраф для автомобилистов

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) это трасса в Московской области федерального значения.

"До 11 января (не включительно — ред.) проезд на отдельных участках будет бесплатный. Это новогодний подарок для жителей для того, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Вообще тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру легковой автомобиль будет стоить 2,5 рубля, грузовик — порядка восьми рублей за километр", — заявлял ранее председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.

Оплатить поездку можно несколькими способами:

через систему взимания платы "Свободный поток"

при помощи транспордера

методом оплаты задолженности



по предоплате — через покупку электронного билета.



Протяженность ЦКАД после достройки последнего участка составит 336 километров, но платным проезд будет только на 260 километрах, так как кусок протяженностью более 76 километров (пятый пусковой комплекс) не имеет альтернативных (бесплатных) путей объезда.

"Бесплатный проезд по ЦКАД только на пятом пусковом комплексе, проходящему по Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому и Наро-Фоминскому городским округам. Это связано с тем, что из 76,5 км ЦКАД-5 только 28 км построены "с нуля". Остальные 48 км — реконструированная с уширением проезжей части до четырех полос движения А-107. Соответственно, бесплатной альтернативы пятому пусковому комплексу нет", — сообщается на сайте "Автодора".