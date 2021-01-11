МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Об этом сообщает "Коммерсант". Бензин не нужен. Россияне получат дешевый электромобиль от "Камаз"

Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10%, до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным.