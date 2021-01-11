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Цены на бензин могут резко измениться
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Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Об этом сообщает "Коммерсант". Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Об этом сообщает "Коммерсант".
Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.
Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10%, до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным.