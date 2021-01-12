МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ГК "Автодор" вводит платный режим проезда на четвертом участке Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, открытом в конце декабря 2020 года, проезд будет стоить 470 рублей для легкового автомобиля, следует из сообщения госкомпании. Росавтодор хуже других транспортных ведомств исполнил бюджет в 2019 году

"11 января в 23:59 вводится платность на участке М7 – М4 "Дон". Размер платы для пользователей на легковых транспортных средствах составит 470 рублей. В случае, если пользователь оплачивает в режиме постоплаты или по предварительному платежу покупает билет. Через транспондер АПД стоимость составит 235 рублей, то есть с 50-процентной скидкой. С вводом участка ЦКАД от М7 до М4 там формируется единый маршрут от М10 до М-4 "Дон", — передал представитель ГК слова замдиректора департамента инвестиционного и стратегического планирования "Автодора" Андрея Лепихова.

Он также отметил, что в среднем стоимость проезда для пользователей с постоплатой составит около 5 рублей, для пользователей с транспондером "Автодора" в зависимости от дальности — от 2,5 до 4 рублей за километр, а для пользователей, у которых транспондеры других платных дорог, ЗСД, 15-58 километры М11 предусмотрена скидка 15% на проезд по ЦКАД.

"Автодор" 28 декабря открыл для движения большую часть ЦКАД — сразу четыре участка. Это весь ЦКАД-IV протяженностью почти 97 километров от Горьковского шоссе (М7 "Волга") до М4 "Дон"; часть ЦКАД-I от М4 "Дон" до пересечения с А107 ("Малая бетонка") в районе Симферопольского шоссе (М2 "Крым") и от Калужского шоссе до пересечения ЦКАД с А107 в районе деревни Лисинцево; перемычка между третьим и пятым участками – от М10 "Россия" до М11 "Нева" – более семи километров; 41-й километр на ЦКАД-V, в основном проходящий по "Малой бетонке", которая была реконструирована.